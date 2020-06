No próximo dia 30, será inaugurada a loja “Arena da Beleza Natura”, que fará parte do boulevard da Arena da Baixada. Uma contagem regressiva para a abertura está sendo feita no Instagram oficial do estabelecimento.

Após uma dificuldade inicial para alugar o espaço, o Athletico, aos poucos, está preenchendo o comércio. No final de fevereiro foi inaugurada uma loja de chocolates. Já há também no local uma hamburgueria e uma pizzaria.

Segundo o Furacão, o boulevard do estádio conta com 5.589,90m² de área privada, integrados com 2.382,83 m² de área pública, incluindo jardins suspensos, bicicletário e com capacidade para 150 mesas e 600 lugares simultâneos.

