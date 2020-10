O diretor de futebol Paulo André está fora do Athletico. O clube divulgou na noite desta segunda-feira (26) que o profissional colocou o cargo à disposição e a direção aceitou o pedido. A situação do clube no Brasileirão, afundado na zona de rebaixamento, e o planejamento para a temporada pesaram para o comum acordo.

Nos último dias, o clube vem fazendo uma reformulação geral. Primeiro, chegaram o gerente executivo de futebol William Thomas e também o diretor técnico Paulo Autuori, que acumula o posto de treinador até o fim da temporada. Depois, o técnico interino Eduardo Barros e o assistente Rogério Corrêa foram demitidos.

A despedida de Paulo André ocorre após um novo tropeço na disputa da Série A. O Furacão perdeu para o Grêmio, no último domingo (25), em plena Arena da Baixada, e caiu para a 18ª colocação no campeonato. O diretor estava no cargo oficialmente desde junho de 2019, quando se aposentou dos gramados, mas já trabalhava nos bastidores do clube enquanto fazia sua última temporada como zagueiro.

Na Libertadores, a equipe vai enfrentar o River Plate, atual vice-campeão, nas oitavas de final, após perder a primeira colocação do grupo com a derrota para o Peñarol, no Uruguai. O Athletico volta a campo nesta quarta-feira (28), diante do Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Enquanto isso, o clube segue atrás de um treinador. O português António Oliveira chegou nesta semana para ser auxiliar de Autuori. Discípulo do técnico Jesualdo Ferreira, ele trabalhou no Santos como técnico do sub-23 e auxiliar do time profissional.

