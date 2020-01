O Athletico renovou até o fim de 2020 o patrocínio da Copacol, cooperativa de alimentos de Cafelândia, da região oeste do Paraná. Parceira do Furacão desde 2018, a empresa seguirá estampando sua marca na camisa rubro-negra na nova temporada.

Os valores do novo acordo não foram anunciados – em 2019, a empresa pagou cerca de R$ 3 milhões, além de fornecer produtos nas lanchonetes da Arena da Baixada e para a alimentação dos jogadores no CT do Caju.

Com o acordo de renovação, a marca estará presente também nas plataformas digitais do Athletico, ações na Arena da Baixada, uniformes de treino e viagem, telão no estádio.

“A renovação de nossa parceria com a Copacol significa a continuidade de um projeto vencedor de duas instituições que sempre procuram a excelência em seus projetos”, elogiou Mauro Holzmann, diretor comercial do Athletico, ao site oficial do clube.

