O Athletico fechou uma parceria com o Santa Cruz que envolve empréstimos de atletas a custo zero, intercâmbio comercial e de marketing, além de funcionários do clube pernambucano passando períodos no CT do Caju para conhecer o trabalho rubro-negro.

publicidade

O primeiro passo da nova parceria, anunciada pelo próprio Santa Cruz em seu site oficial, na última segunda-feira (13), foi o empréstimo do meia Jaderson e do atacante Kleiton, que estavam no time de aspirantes e seguirão para o clube pernambucano com os salários pagos pelo Furacão.

Segundo o Cobra Coral, a aproximação com o Rubro-Negro se deu pela amizade entre o presidente do time pernambucano, Constantino Júnior, e Mario Celso Petraglia, mandatário atleticano.

+ Atletibas em fevereiro e setembro e jogos entre Natal e Ano-novo. A tabela do Brasileirão

“O Athletico é um espelho de gestão no Brasil, uma das maiores marcas do futebol brasileiro e isso fortalece o Santa Cruz”, declarou Constantino, ao site do clube.

publicidade

“Neste projeto, vamos envolver outras áreas além do futebol. Além de reforços para o time, teremos possibilidade de qualificação profissional em todas as áreas”, complementou.

+ Mais do Furacão:

+ Emprestado ao Athletico, Jandrei tem proposta de outro time do Brasil

+ Há 15 anos, Athletico era vice da Libertadores; os bastidores que a Conmebol esconde

+ Com regulamento “diferente”, CBF pedirá explicações à Fifa sobre punição ao Athletico

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?