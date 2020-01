O Athletico oficializou na tarde desta quinta-feira (9) a contratação do meia-atacante Marquinhos Gabriel, 29 anos. O jogador chega por empréstimo do Cruzeiro após ser indicado ao Furacão pelo técnico Dorival Júnior, com quem viveu boa fase no Santos em 2015.

Marquinhos Gabriel será o camisa 10 do Athletico em 2020. O anúncio de sua chegada, por sua vez, foi feito através do perfil de Twitter. “Piá Furacão”, um dos novos mascotes do Rubro-Negro, de forma bem humorada e com uma cutucada no rival Coritiba.

Na publicação, o mascote rubro-negro aparece jogando video-game e contratando Marquinhos Gabriel, que estreia marcando gols em uma goleada sobre o Coxa por 15 a 0 [assista abaixo].

“Todo mundo tem olhado para cá por causa do crescimento dos últimos anos. Espero fazer o meu melhor para ajudar a equipe a crescer ainda mais”, declarou o novo reforço ao site do Athletico.

