O lateral-esquerdo Márcio Azevedo dos próximos jogos do Athletico. O clube informou nesta segunda-feira (16) que o jogador será submetido a uma artroscopia no joelho direito, em São Paulo, e retornará ao CAT do Caju nos próximos dias para iniciar as sessões de fisioterapia.

O Furacão não divulgou, entretanto, o período em que o atleta ficará em tratamento. Com a ausência de Márcio Azevedo, a tendência é que o técnico Paulo Autuori mantenha Abner na posição.

Athletico pode repetir escalação

Com apenas o lateral-esquerdo Márcio Azevedo como ausência – já foi desfalque contra o Goiás -, o técnico Paulo Autuori pode repetir a formação que derrotou o Esmeraldino diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19h, em Belo Horizonte.

Com isso, o Furacão deve ir a campo com Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Kayzer.

