A Conmebol divulgou na manhã desta quarta-feira (26) as datas, horários e locais das próximas rodadas da fase de grupos da Libertadores. O Athletico volta a campo pela competição no próximo dia 15 (terça-feira), diante do Jorge Wilstermann, às 19h15, na Bolívia.

Na sequência, no dia 23 (quarta-feira), o Furacão recebe o Colo-Colo, do Chile, às 19h15, na Arena da Baixada. Já no dia 29 (terça-feira), mais um confronto no Joaquim Américo. O Rubro-Negro enfrenta o Jorge Wilstermann, às 19h15.

O encerramento da fase de grupos para o Athletico era aguardado para o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, mas, o Peñarol teve confirmada a partida contra o Furacão para o estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. O duelo será no dia 20 de outubro (terça-feira), às 21h30.

