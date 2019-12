O lateral-direito Jonathan, do Athletico, se emocionou ao falar sobre seu retorno aos gramados depois de mais de três meses sem jogar por conta de lesões. O lateral voltou ao time titular na vitória sobre o Grêmio por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (27), na Arena da Baixada, e disse ter desacreditado que poderia voltar a atuar ainda neste ano.

“Às vezes nós somos esquecidos nos clubes [os lesionados]. Mas aqui todos estavam comigo e me perguntando como eu estava. Foi um momento difícil. Eu pensava que não poderia voltar esse ano, já tinha entregado os pontos. Agradeço a todos. Mas, principalmente, ao Rafael [fisioterapeuta], que foi o cara que mais me acompanhou e me incentivou”, afirmou em entrevista coletiva.

Com 33 anos, Jonathan não atuava justamente desde a partida de ida semifinal da Copa do Brasil contra Grêmio, ficando de fora dos jogos mais importantes do clube neste ano: a volta na Arena da Baixada e as finais contra o Internacional. O grande período de recuperação foi por conta de uma lesão no joelho e, posteriormente, por um problema na panturrilha.

“Eu ainda estou com dor. Tomei injeção hoje (ontem) para jogar. Mas é o que eu gosto de fazer”, declarou Jonathan emocionado. “Foi bem difícil para mim, mas estou muito feliz de ter voltado depois de tanto tempo”, completou. Com Jonathan à disposição, o Athletico volta a campo contra o Ceará no sábado (30), às 19h, no Castelão. Empatado em pontos com o Grêmio, o Furacão briga por uma vaga no G4 nesta reta final de Brasileirão.

