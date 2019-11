O Athletico provocou o Grêmio nas redes sociais após a vitória por 2 a 0, na Arena da Baixada, pela 35ª rodada do Brasileirão. O twitter oficial do clube postou uma imagem da comemoração de Nikão e escreveu “”Foi horrível. Parecia a semifinal da Copa do Brasil…”.

O tweet faz relação com o jogo de eliminação do Grêmio pela Copa do Brasil, que o Furacão sagrou-se campeão posteriormente em cima do Internacional. Naquela partida de volta da semifinal, o Athletico venceu o time gaúcho pelo mesmo placar no tempo normal e classificou-se nos pênaltis, após Santos defender a última cobrança de Pepê.

Durante a partida desta quarta-feira (27), os torcedores atleticanos ainda gritaram das arquibancadas “eliminados” para os gremistas e “olé” a cada toque na bola depois da vitória decretada.