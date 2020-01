O técnico Eduardo Barros, do Athletico, adiantou que deve integrar atletas que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Junior ao grupo que disputa o Paranaense. Além disso, após a estreia com vitória sobre o União Beltrão por 3 a 1, no estádio Anilado, o jovem treinador confirmou que a escalação de sua equipe, ao longo de todo o campeonato, vai depender dos atletas que não forem utilizados por Dorival Junior no grupo principal.



“Esse trabalho com a equipe de aspirantes é derivado pelo contexto da formação do time principal. Então, neste contexto, acabamos perdendo alguns jogadores que estão no papel à disposição da nossa equipe, mas que podem compor a equipe principal ao longo da temporada e no início, assim também como aconteceu na Copa São Paulo. Temos alguns jogadores da Copinha que vão compor este grupo”, declarou Barros às rádios Banda B e Transamérica.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!



Com a pré-temporada do time principal em San Juan, na Argentina, Barros não pôde contar, por exemplo, com os atacantes Guilherme Bissoli e Breno Lopes, que vinham treinando com os aspirantes e foram chamados por Dorival. Por outro lado, nomes como os atacantes Jajá e Vinicius Mingotti, que se destacaram na Copinha, devem ser integrados para encorpar o elenco que disputa o Estadual.



“A relação com o Dorival é ótima. E é a partir do calendário da equipe principal que a gente define as escolhas da nossa equipe, jogo a jogo. Então, temos que pensar a cada rodada, com os jogadores que estiverem à disposição. É uma coisa natural de um clube que usa o Estadual para promover os jovens talentos”, explicou Eduardo Barros sobre a política do clube de priorizar o time principal e dar espaço aos garotos que vêm se destacando independente da idade.



O Athletico faz agora duas partidas diante da torcida. O Furacão encara o PSTC na quarta-feira (22), às 20h. Depois, pega o Londrina no sábado (25), às 17h, também na Arena da Baixada.

