O Athletico demonstrou interesse no meia Rodriguinho, do Cruzeiro, mas ainda não fez proposta pelo jogador. A diretoria rubro-negra monitora a situação do jogador desde o final de janeiro, com aval do técnico Dorival Júnior, de acordo com apuração da Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná. O Bahia também já manifestou interesse pelo atleta.

O GloboEsporte.com afirmou que o Furacão fez uma consulta pelo jogador de 31 anos, mas se assustou com os altos valores. O Cruzeiro, de acordo com o Uol, pede R$ 16 milhões para liberar o meio-campista.

Rodriguinho não entrou em acordo de readequação salarial com a Raposa e tenta uma maneira de rescindir. O clube mineiro, inclusive, deve cerca de R$ 30 milhões ao Pyramids, do Egito, por conta dos atrasos referentes à compra.

O empresário do meia, Luis Santarelli, não respondeu à reportagem, assim como o gerente de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho. Anteriormente, em contato no fim do mês passado, ambos confirmaram que ainda não havia chego nenhuma oferta atleticana.

Criado e revelado no ABC, Rodriguinho passou pelo Bragantino e América-MG antes de se transferir para o Corinthians. O jogador ainda teve passagens por Grêmio, Al Sharjah (Emirados Árabes) e Pyramids.

