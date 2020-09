O Athletico teve a chance de amenizar a crise na Arena da Baixada, mas o pênalti desperdiçado por Nikão, aos 48 minutos do segundo tempo, fez aumentar o jejum de vitórias da equipe. No empate com o Botafogo por 1×1, na última quarta-feira (9), o time completou sete jogos sem vitórias e repetiu uma sequência ruim de 2018.

Na ocasião, o Furacão somou as mesmas cinco derrotas e dois empates, entre a nona e a 14ª rodadas do Campeonato Brasileiro (contra América-MG, Sport, São Paulo, Botafogo, Internacional e Cruzeiro, além de uma partida da Copa do Brasil também diante do Cruzeiro). O período marcou bem o transição entre Fernando Diniz e a confirmação de Tiago Nunes.

O técnico Eduardo Barros lamentou a sequência sem vitórias e disse que o clube precisa voltar a ser forte em casa.

“A sequência impacta em maiores pretensões no Campeonato Brasileiro. Estamos perdendo pontos importantes. Precisamos voltar a vencer em casa. E vamos o mais breve possível fazer isso e precisamos também pontuar fora. Nós gostaríamos de, pelo menos, quatro pontos nos últimos dois jogos, mas infelizmente fizemos somente um. A gente poderia ter empatado com o Vasco. E hoje merecíamos um resultado melhor. Esses pontos já foram perdidos e agora temos que recuperar. Precisamos o quanto antes voltar a ser fortes em casa”, declarou o treinador.

“Espero que eles (torcedores) não desistam. Que eles esperem um melhor desempenho nosso ao longo das rodadas. É um momento difícil. Um momento que o clube não passa há muitos anos, mas se lembrarmos de 2018, a temporada também não começou bem. É um momento de unirmos forças”, relembrou Barros, pedindo paciência à torcida atleticana.

O Rubro-Negro agora tenta se recuperar no clássico diante do Coritiba. A partida está marcada para sábado (12), às 16h30, na Arena da Baixada, pela 10ª rodada.

