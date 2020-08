A polêmica de Athletico x Goiás, pela segunda rodada do Brasileirão, deveria ser os 12 desfalques do time esmeraldino, afastados por causa de testes positivos para Covid-19.

Mas nem de longe o jogo desta quarta-feira (12), às 19h15, na Arena da Baixada, se limita a essa controvérsia. A incerteza sobre a transmissão da partida acirrou uma guerra entre o clube e a Globo.

O Furacão é o único time que não vendeu os direitos de transmissão pay-per-view (PPV) para a emissora carioca. E a partir da edição da Medida Provisória 984 – que dá ao clube mandante o poder de decisão sobre a exibição do evento esportivo – o clube planeja transmitir em sua plataforma própria, o Furacão Play, seus 19 jogos na Arena.

Os sócios teriam acesso gratuito à partida. Também foi anunciado um plano de assinatura mensal para os não-sócios assistirem. Uma opção avulsa, com transmissão neutra, ainda seria divulgada.

Seria, porque no fim da tarde dessa terça-feira (11), a Globo conseguiu derrubar na Justiça uma liminar que autorizava o clube a exibir seus jogos na Arena. A decisão temporária havia sido concedida em primeira instância, após ação impetrada por um grupo de torcedores historicamente ligado ao presidente Mario Celso Petraglia.

Ou seja, até agora, a partida está no escuro. A Globo poderia transmiti-la em TV aberta (onde tem os direitos de ambos), mas ela não foi escolhida por questões de audiência. Na TV fechada, a Turner também poderia passar Athletico x Goiás, utilizando-se da MP 984, situação reforçada por decisão da Justiça do Rio de Janeiro.

Mas não se surpreenda a situação mudar até a hora da partida. Os advogados do Athletico já preparam uma nova ofensiva para tentar uma liminar e garantir que a transmissão aconteça no Furacão Play.

Transmissão

A princípio, o Athletico iria transmitir a partida pelo canal Furacão Play. No entanto, uma ação da Globo conquistada na Justiça fez com que a partida não pudesse ser transmitida pelo clube. Com isso, não haverá transmissão. Você pode conferir a partida no tempo real da Tribuna.

Ficha técnica

CAMPEONATO BRASILEIRO

2ª Rodada

ATHLETICO X GOIÁS

Athletico

Santos; Jonathan, Aguilar, Thiago Heleno e Abner, Wellington, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel; Nikão, Carlos Alberto (Vitinho) e Vinícius Mingotti. Técnico: Dorival Junior.

Goiás

Marcelo Rangel; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Heron (Rodrigues); Luiz Gustavo, Breno e Daniel Bessa; Victor Andrade, Vinícius Lopes e Douglas Baggio (Thalles).Técnico: Ney Franco.

Horário: 19h15

Estádio: Arena da Baixada

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

