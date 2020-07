Após ter aplicado um ‘chocolate’ pra cima do Londrina, durante a semana, o Athletico recebe agora a sensação do Campeonato Paranaense de 2020. O FC Cascavel chega nas semifinais do Estadual motivado por ter feito uma grande campanha até o momento. As duas equipes se enfrentam no jogo de ida neste domingo, às 18h, na Arena da Baixada.

Se o Furacão goleou o Tubarão, a história não foi diferente para o clube do Oeste, que também passou por cima do Rio Branco nas quartas de final.

Ao final do confronto frente ao Londrina, o técnico Dorival Júnior destacou o adversário do fim de semana. “A equipe do Cascavel não foi vice-campeã da primeira fase por um acaso. Fez uma campanha muito regular, muito segura. Com certeza, teremos dois jogos de altíssimo nível e vamos ter que nos desdobrar para alcançar uma vaga nas finais”, disse o treinador.

Para a partida, a tendência é que o comandante atleticano repita a formação que massacrou o Londrina, com Abner Vinícius na lateral-esquerda.

Transmissão

O jogo terá transmissão exclusiva pelo DAZN, mas os sócios do Atlhetico poderão ver no Furacão Play. Também é possível acompanhar a partida em tempo real no lance a lance da Tribuna.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Semifinais – Jogo de ida

26/07/2020

ATHLETICO x FC CASCAVEL

Athletico: Santos; Erick, Lucas Halter, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Wellington, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel, Nikão e Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli. Técnico Dorival Júnior

FC Cascavel: Raul; Libano, Afonso, Marcel e Quaresma; Duda, Oberdan e Adenílson; Magno, Henrique e Lucas Tocantins.

Local: Arena da Baixada

Horário: 18h

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Jefferson Cleiton Piva da Silva

