Com a aproximação do fim do seu contrato com o Santos – em junho – e a falta de interesse do Peixe em renova-lo, o meio-campo Evandro, 33 anos, está cada vez mais próximo de vestir a camisa do Athletico na sequência da temporada.

De acordo com o empresário do meia, Luis Novaes, houve duas conversas com o Furacão pelo atleta. “Existe o interesse do clube, mas o contrato do Santos possui uma cláusula de renovação automática por mais seis meses. O clube paulista tem que exercer isso até o dia 15 de junho”, disse o representante do atleta à Tribuna.

Entretanto, a reportagem apurou que o Peixe não teria interesse na renovação, o que faz com que a negociação com o Rubro-Negro avance. Revelado pelo próprio Athletico, Evandro acumula ainda passagens por Goiás, Palmeiras, Atlético-MG, Vitória, Crvena Zvezda, da Sérvia, Estoril Praia e Porto, de Portugal, e Hull City, da Inglaterra.

