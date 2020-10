Após a derrota para o Flamengo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Athletico volta a focar na disputa do Brasileirão. O Furacão tenta colocar um ponto final no jejum de nove jogos sem vitórias contra o Sport, neste domingo (1º), às 16h, na Ilha do Retiro.

publicidade

Para voltar a vencer, o Rubro-Negro terá que melhorar, e muito, os seus números, principalmente, no setor ofensivo. Na 18ª colocação, o time tem o pior ataque da competição, com apenas 13 gols marcados.

Além disso, a equipe também possui outros números de ‘lanterna’ no Brasileirão. Segundo dados do SofaScore, o Athletico também é o pior clube nos quesitos: toques para marcar um gol (917), passes para marcar um gol (683) e chutes para marcar um gol (11.9).

O tropeço contra o Fla deu um alento ao torcedor por conta do número de chances criadas, que acabaram parando na boa atuação do jovem goleiro Hugo Souza.

Entretanto, o Furacão já vem perdendo muitas oportunidades também no Brasileirão. A equipe rubro-negra é a terceira com maior número de chances perdidas na competição – 21 no total.

+ Mais do Furacão:

publicidade

+ Tiago Nunes e Petraglia ainda podem fazer as pazes?

+ “Nosso torcedor está cansado de desculpas”, desabafa Nikão

+ Athletico começa nova briga com a Globo após transmissão de jogo

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?