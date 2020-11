O Athletico anunciou na noite desta quinta-feira (12) que entrou no mundo dos esportes eletrônicos com a equipe Athletico Zombies. A estreia do time será já nesta sexta-feira (13) no game Valorant.

O Furacão busca uma premiação de R$ 200 mil nesta primeira competição de eSports. São 32 equipes que disputam o torneio e buscam oito vagas para a fase final do First Strike – a disputa final será em São Paulo.

O duelo desta sexta-feira será contra a equipe Fusion Fraggers. Se passar desta fase, o Athletico pega o vencedor do confronto entre Hazmat Gaming e Intel New Indians.

