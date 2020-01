O Athletico se aproxima da contratação do atacante uruguaio Gabriel Fernández, atualmente no Celta de Vigo, da Espanha. O jogador de 25 anos foi revelado no Defensor Sporting, do Uruguai.

No país natal, defendeu também Racing e Peñarol, onde obteve destaque antes de se transferir para o futebol espanhol. Pelo Peñarol, foram 13 gols em 36 partidas em 2018 e outros cinco em 17 jogos, em 2019. Seu atual time, o Celta de Vigo desembolsou 3,5 milhões de euros (R$ 16,1 milhões na cotação atual) para assegurar seus serviços.

Na Espanha, entretanto, “Toro” Fernández, como é conhecido, não deslanchou. Alternando entre titular e reserva, em 14 jogos, anotou somente um gol e deu uma assistência. O jogador chega para suprir a lacuna deixada desde a saída do experiente argentino Marco Ruben, que se destacou no Furacão em 2019, mas retornou ao Rosario Central, da Argentina.

Fernández já enfrentou o próprio Furacão na Baixada. Em 2018, estava na equipe do Peñarol que foi derrotada por 2 a 0 na partida de ida da segunda fase da Sul-Americana. Fernández acabou expulso e se envolvendo em confusão com atletas do Athletico, como Bergson e Paulo André, curiosamente o atual diretor de futebol do clube.

“Eles (Peñarol) fizeram o impossível para que desse certo, mas está tudo encaminhado para um clube importante do Brasil”, disse na quarta-feira (22) Flavio Perchman, representante de Toro Fernández.

Neste início de temporada, o técnico Dorival Júnior vem testando o jovem Guilherme Bissoli como referência do time principal no setor ofensivo. Vale lembrar que o Furacão está no mesmo grupo do Peñarol nesta Libertadores. No Brasil o jogador esteve perto de fechar com o Grêmio, em 2017, mas uma lesão impediu o acordo.

