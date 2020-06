O Athletico está fechando a contratação do zagueiro Edu, 19 anos, do Cruzeiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Léo Gomide, da rádio 98 de Belo Horizonte.

Para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, o Furacão deve desembolsar cerca de 500 mil euros, o equivalente a R$ 3 milhões. Edu estreou no profissional neste ano e disputou três partidas.

O jogador, inclusive, já teve propostas maiores no passado do futebol europeu, mas na época a Raposa decidiu não fechar o negócio. Porém, diante da crise financeira do clube mineiro, a situação mudou.

O Athletico já tinha mostrado interesse em Cacá, outro jovem zagueiro do Cruzeiro. Porém, o negócio não se concretizou.

