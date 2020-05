Volta do futebol

Apesar de a liberação dos treinamentos nos clubes de futebol do Estado ter sido oficializada nesta segunda-feira (25), o técnico do Athletico, Dorival Júnior, espera que o retorno aos gramados não aconteça tão cedo.

publicidade

De acordo com o treinador, só será possível ter partidas de bom nível técnico e com equilíbrio de forças entre os times daqui, no mínimo, 30 dias. Antecipar muito esse período seria “suicídio”.

“Será inaceitável e não vamos entender se a Federação marcar um jogo daqui a dez dias. Isso será suicídio e com certeza não teremos qualidade nas partidas apresentadas”, disse ele.

“Temos que aguardar a definição da data inicial. Por isso que faço um apelo à Federação Paranaense. Se for para abrirmos uma competição, que nos dê no mínimo 30 dias”, completou Dorival, lembrando que protocolos que serão seguidos pelos clubes não preveem o início dos trabalhos coletivos antes de duas semanas.

+ Cristian Toledo: Os bastidores da volta do futebol paranaense

publicidade

Terceiro colocado na primeira fase do Paranaense, o Furacão enfrentaria o Londrina na abertura das quartas de final. Antes da paralisação do futebol por causa da pandemia de Covid-19, o duelo estava marcado para 21 de março.

Perguntado como se sente sobre o eventual retorno das partidas, Dorival garante que não tem preocupação com sua saúde, mas ressalta que o cenário atual é muito incerto.

“Não vejo preocupação nenhuma minha. Confio muito em Deus. Na hora que nosso momento chegar não temos o que fazer. O que vejo é uma incerteza muito grande no país todo. Não sabemos o que é verdade, o que é mentira. Não podemos acreditar nos números apresentados, eles estão deturpados em todos os estados… O próprio Ministério da Saúde e as secretarias estão perdidos. E nós estamos no meio desse redemoinho”, lamentou.

+ Mais do Furacão:

+ Morre Vadão; técnico foi campeão e peça-chave na ascensão do Athletico

+ Dorival Júnior não conta mais com o zagueiro Robson Bambu no Athletico

+ Athletico alega que gastou mais que prefeitura e governo na Arena

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?