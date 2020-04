O Athletico “desconhece” a operação que concluiu a venda dos direitos internacionais do Brasileirão, na semana passada, para a empresa argentina Global Sports Rights Management (GSRM).

O Furacão foi o único representante das Séries A e B que não participou da videoconferência que escolheu o vencedor da concorrência. O valor total do contrato, que está em fase de verificação das garantias financeiras antes de ser assinado, é de, no mínimo, US$ 40 milhões por quatro temporadas, até 2023.

“Não temos comunicação com mais ninguém no âmbito de novos negócios e política no futebol”, disse o presidente Mario Celso Petraglia, em contato via WhatsApp.

O Athletico já comunicou que não participa mais de reuniões envolvendo a Comissão Nacional de Clubes (CNC). O motivo alegado é a falta de união dos times nesse tipo de negociação.

No início de 2019, por exemplo, uma proposta do fundo Prudent (US$ 230 milhões/ano), defendida por Petraglia, foi rejeitada pelas equipes. A oferta escolhida foi a da Sport Promotion/Ecotone, que tinha valor anual de US$ 42 milhões, em um acordo válido por quatro anos.

Apesar de superior, a proposta da Prudent não foi aceita por ter duração de dez anos, prazo considerado excessivamente longo, e outras demandas de exclusividade e assinatura. De qualquer forma, o negócio acabou não sendo concretizado porque a empresa vencedora não apresentou as garantias financeiras necessárias.

Após o processo de licitação voltar à estaca zero, a venda dos direitos internacionais sofreu enorme teve desvalorização. Para os times da Série A, a receita estimada por clube é de menos de R$ 3 milhões por ano.

Nesses moldes, é improvável que a diretoria do Furacão tope assinar o contrato, mais por conceito do que qualquer outro motivo. A ausência do Athletico representaria em uma perda de 10% do do campeonato (38 de 380 partidas sem transmissão para o exterior).

Segundo dirigentes ouvidos pela reportagem, a falta de um dos times não impactaria em redução de valores ofertados pela GSRM, apesar da clara diminuição do tamanho do produto comprado. O único afetado seria o próprio clube, que deixaria de receber sua cota.

No entanto, não foi discutido um cenário sem o Athletico. “Sinceramente, acredito que vamos chegar a um acordo. Isso [não assinatura do Athletico] seria o último caso”, confidenciou um cartola à reportagem.

