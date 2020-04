O Conselho Deliberativo do Athletico convocou reunião digital para a apreciação e votação do balanço financeiro do clube referente ao ano de 2019. O presidente do Deliberativo atleticano, Aguinaldo Colho de Farias, assinou nota oficial no site do Furacão, nesta quinta-feira (23), confirmando a convocação para a reunião.

O encontro para votação do balanço financeiro é anual. Desta vez, a única diferença será o formato digital do encontro. Segundo Farias, a “reunião será realizada em formato inteiramente digital, em ambiente virtual, com o objetivo de conter a disseminação do coronavírus e em consonância com os decretos em vigor vedando a aglomeração de pessoas”.

A publicação dos balanços financeiros com auditoria externa é uma das exigências da Lei Pelé desde 2003. No entanto, diante da paralisação do futebol nacional por causa da pandemia de coronavírus, alguns clubes já suspenderam as reuniões de conselheiros para votação.

Caso do Cruzeiro, que utilizou a pandemia como argumento para suspender a votação do balanço financeiro de 2019.

