O Athletico enfrenta o Cascavel CR nesse sábado (22) de Carnaval, às 17h, na Arena da Baixada, pela oitava rodada do Paranaense. A grande atração dessa partida será a utilização da equipe principal, que se prepara para a estreia da Libertadores, no dia 3 de março, contra o Peñarol.

TABELA: Veja os próximos jogos e a classificação do Paranaense

Sem Santos, machucado, a novidade é a estreia do recém-contratado goleiro Jandrei, que inclusive deve ser titular nos primeiros jogos do torneio continetal. Segundo o site Globoesporte.com, a dúvida está no ataque para substituir o negociado Rony. Carlos Eduardo e Bissoli disputam a vaga.

Após a derrota na Supercopa do Brasil para o Flamengo, no último final de semana, a partida é uma oportunidade para o Furacão recuperar o ânimo antes da principal competição do ano para o clube. Em terceiro lugar no Paranaense, o Athletico pode garantir a classificação com três rodadas de antecedência caso vença esta partida e o União Beltrão não ganhe do FC Cascavel em casa.

Transmissão

A partida tem transmissão exclusiva pela plataforma DAZN. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em tempo real.

Ingressos

– Torcida do Athletico: R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira*

– Torcida do Cascavel CR: R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira

– Setor VIP: R$ 175 a meia e R$ 350 a inteira

– Trocas de Timemanias [sexta-feira]: 15 apostas = R$ 45



*Todos os torcedores que forem ao jogo com uma camisa do Athletico terão direito à meia-entrada



Ingressos são vendidos nas bilheterias da Arena e na internet.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE 2020

8ª Rodada

Athletico x Cascavel CR



Athletico: Jandrei; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Marcio Azevedo (Abner); Wellington, Erick, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão e Carlos Eduardo (Bissoli). Técnico: Dorival Júnior



Cascavel CR: Fernando Nunes; Válber, Cristian, Fernando e Ramon; Diego Lopes, Lorran, Renê e Lucy; Rone e Louback. Técnico: Ageu.



Horário: 17 horas.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba.

Árbitro: Ivan Corrêa Laureano.

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Vinicius Leandro Moreira Martins

+ do Furacão

Athletico contrata Jajá em definitivo e atacante fica no clube até 2024



Sete pontos para você entender a novela e a reviravolta entre Rony, Athletico e Palmeiras



Palmeiras empresta zagueiro ao Athletico