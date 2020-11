O atacante Carlos Eduardo desembarcou no Athletico no início desta temporada como uma das esperanças para o setor ofensivo. Emprestado pelo Palmeiras, o jogador tem vivido uma ‘montanha-russa’ no Furacão.

Em 27 partidas com a camisa rubro-negra, o atleta marcou quatro gols e só tem ganhado mais prestígio com a torcida do Athletico após a chegada do técnico Paulo Autuori.

Anteriormente, mesmo sendo frequentemente utilizado por Dorival Júnior e Eduardo Barros na sequência, Carlos Eduardo era o principal alvo dos torcedores. Mas, nos últimos jogos, o atacante tem mostrado muita vontade em campo.

“Estava treinando muito bem. Quando o Paulo chegou, conversou bastante comigo e falou que queria me ‘resgatar’. Me deu confiança e estou voltando a jogar bem. Tenho que seguir melhorando, para continuar ajudando com gols”, disse o jogador ao site oficial do clube.

Reencontro com o clube de origem

Revelado pelo Goiás, Carlos Eduardo disputou quatro temporadas pelo time principal do Esmeraldino. Na sequência, ele passou pelo Pyramidis, do Egito, e pelo Palmeiras. Neste sábado, a expectativa é que o atacante reencontre o seu clube de origem.

“É um jogo diferente sempre, ainda mais sendo em Goiânia. Vou enfrentar a equipe que me criou e conheço muito bem. Mas, agora, eu defendo o Athletico e vou fazer de tudo para honrar essa camisa e sair de lá vitorioso”, concluiu Carlos Eduardo.

