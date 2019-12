Após a vitória sobre o Santos por 1×0, na noite da última quarta-feira (4), na Arena da Baixada, o diretor de futebol do Athletico, Paulo André, falou sobre a situação do volante Bruno Guimarães, que, mesmo com uma lesão na coxa, pediu para ser relacionado e entrou nos acréscimos contra o Peixe para a despedida do torcedor.

O atleta está com sua venda encaminhada para o Atlético de Madrid, da Espanha, por 30 milhões de euros. Mesmo assim, com o cenário bem encaminhado, o dirigente rubro-negro não deu detalhes e ainda falou que ele está saindo apenas de férias. O jogador, contudo, deve se apresentar no time europeu em janeiro.



“Não há proposta inicial, não tem nada com ninguém. Ele sai de férias, assim como os demais jogadores”, falou. Aliás, grande parte do atual elenco ganha férias a partir desta quinta-feira (5). O time que vai enfrentar o Avaí, no próximo domingo (8), será de jogadores sem tantas chances na temporada, principalmente os jovens.

Elenco 2020

O lateral-direito Madson, o zagueiro Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Abner Felipe, o volante Camacho, os meias Bruno Nazário e Tomás Andrade e os atacantes Everton Felipe, Marcelo Cirino, Marco Ruben e Thonny Anderson não ficam para a temporada seguinte.

“Fica o desafio de manter esse nível de desempenho. Não renovaremos com alguns atletas, mas temos uma base sólida de atletas que ficarão para ter um time competitivo. Temos uma estrutura sólida e que funciona há muito tempo. A gente vem trabalhando para manter o mesmo nível. A gente espera, antes do final do ano, entregar bons nomes para chegarmos confiantes em 2020”, frisou Paulo André.

Confira a lista de jogadores que já estão de férias:

Goleiro Santos, zagueiros Robson Bambu e Léo Pereira, laterais Madson, Jonathan, Márcio Azevedo e Adriano, meias Wellington, Léo Cittadini, Bruno Guimarães, Lucho González e Nikão e atacantes Rony, Marco Ruben, Marcelo Cirino e Everton Felipe.

