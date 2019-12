O Athletico levou uma grana alta por conta da boa colocação no Brasileirão. O Furacão terminou o campeonato na quinta posição, com 64 pontos, e somou aos cofres mais de R$ 20 milhões. O valor total distribuído pela posição seria de R$ 26,4 milhões, mas como tem contrato de TV fechada com a Turner, recebe cerca de 20% a menos. Ou seja, o Rubro-Negro faturou cerca de R$ 21,1 milhões.

continua depois da publicidade

Este valor é cinco vezes maior do que foi pago ao quinto colocado do ano passado. A diferença acontece devido ao novo sistema de divisão igualitário dos contratos da Globo. Atualmente paga-se 40% fixos ao clubes, 30% por posição e outros 30% conforme o número de partidas transmitidas. O montante distribuído para a colocação é de R$ 330 milhões no total.

+ Furacão encerra o ano mais vitorioso e emblemático da sua história

O time atleticano poderia ter faturado cerca de R$ 2 milhões a mais caso tivesse chegado à quarta posição. No entanto, o Furacão não conseguiu vencer o Avaí e ficou apenas no empate por 0x0, na Ressacada, pela última rodada da competição.

Quanto o Athletico faturou em 2019?

Libertadores: R$ 16,66 milhões;

Copa do Brasil: R$ 64,35 milhões;

Levain Cup: R$ 3,7 milhões;

Recopa Sul-Americana: R$ 1,44 milhão;

Premiação Brasileirão da Turner: R$ 5,83 milhões;

Premiação Brasileirão da Globo: R$ 21,1 milhões;

Total: R$ 112,9 milhões