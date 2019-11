Em situação tranquila no Campeonato Brasileiro, o Athletico recebe o Botafogo, neste domingo (17), às 18h, na Arena da Baixada, querendo se consolidar dentro do seu objetivo nesta reta final de temporada, que é de terminar no G6 do torneio. Atualmente, o Furacão é o sexto colocado, com 50 pontos, um a mais que o Internacional, o sétimo, e três a menos que o São Paulo, o quinto, que já jogou na rodada.

O jogo não passará na TV, por conta da divisão dos direitos de transmissão, mas terá cobertura completa no Tempo Real da Tribuna!

Ou seja, uma vitória diante dos cariocas pode fazer o Rubro-Negro subir uma posição e abrir vantagem dentro do planejado. Sem contar que terá pela frente um adversário da parte de baixo da tabela. Embora venha de uma vitória, o clube carioca tem o terceiro pior desempenho do segundo turno, com apenas nove pontos somados (três vitórias e dez derrotas).

Por outro lado, o Athletico é o sétimo melhor mandante do Brasileirão, com 62,5% de aproveitamento. São nove vitórias, três empates e quatro derrotas, a última delas para o líder Flamengo, no dia 13 de outubro. De lá pra cá, foram duas vitórias e dois empates diante da sua torcida, que pode comparecer em bom número, com a promoção de meio-ingresso para quem for com a camisa atleticana.

Números que colocam o Furacão como o grande favorito para a partida, apesar dos desfalques. Os meias Bruno Guimarães e Léo Cittadini seguem entregues ao departamento médico, assim como o zagueiro Léo Pereira, que sofreu uma lesão, enquanto o goleiro Santos está com a seleção brasileira. Por outro lado, o atacante Marco Ruben volta após cumprir suspensão, mas não tem a titularidade garantida.

De qualquer forma, o técnico interino Eduardo Barros deve mandar a campo aquilo que ele considera ter de melhor à disposição no momento, sem poupar ninguém. Força quase máxima para somar mais três pontos e seguir no pelotão de cima do Brasileirão.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 33ª Rodada

ATHLETICO x BOTAFOGO

Athletico

Léo; Khellven (Madson), Thiago Heleno, Robson Bambu e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho e Nikão; Marcelo Cirino, Rony e Thonny Anderson.

Técnico: Eduardo Barros

Botafogo

Diego Cavalieri; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Lucas Barros; João Paulo, Cícero e Alex Santana; Leo Valencia, Rhuan e Diego Souza (Igor Cássio)

Técnico: Alberto Valentim

Local: Arena da Baixada

Horário: 18h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)