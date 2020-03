O time de aspirantes do Athletico entrará em campo diante do Coritiba pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. A informação foi confirmada pelo técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva após a vitória do por 1×0 diante do Rio Branco, nesta quarta-feira (4).

O clássico está marcado para domingo, dia 15, no Couto Pereira, às 16h. As duas equipes já estão classificadas, mas podem se enfrentar – dependendo do complemento desta rodada do Estadual – com a liderança da primeira fase em disputa.

“Fizemos um escalonamento hoje, mas para a partida diante do Coxa não tem como jogarmos (com a equipe principal), nem com uma equipe (titular) nem com a outra (reserva). Nós trabalhamos com as duas, então o clássico volta às mãos do Eduardo Barros”, comentou Dorival.

A equipe principal do Rubro-Negro volta as atenções agora para a fase de grupos da Libertadores. Após a vitória na estreia diante do Peñarol, na Arena da Baixada, o Athletico enfrenta uma maratona de jogos longe de casa nas duas próximas rodadas.

Na quarta-feira (11), o duelo será no Chile, diante do Colo-Colo. Menos de uma semana depois, na terça-feira (17), encara a altitude de Cochabamba, na Bolívia, contra o Jorge Wilstermann, líder do Grupo C.

+ Cristian Toledo: Olho na piazada, Dorival Júnior!

Porém, o comandante atleticano ponderou que a equipe principal deve voltar a atuar nas fases mata-mata do Campeonato Paranaense. Dorival lembrou a ausência de jogos entre a terceira e a quarta rodadas da competição continental.

Serão 22 dias entre o jogo na Bolívia e o jogo da volta diante do Peñarol. Ele citou também o baixo números de partidas disputadas e falta de ritmo dos atletas como fatores negativos para o Furacão na disputa com equipes que atuam com mais frequência e consistência.

“Com uma sequência tudo será solucionado e a qualidade das apresentações da equipe serão melhores, não tenho dúvida”, completou o treinador.

