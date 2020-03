Um dia depois de vencer o Peñarol pela Libertadores, o Athletico entrou em campo novamente na Arena da Baixada. Com os reservas que não atuaram na terça-feira (3), o Furacão só arrancou a vitória por 1×0 sobre o Rio Branco nos acréscimos, com gol de Christian, nesta quarta-feira (4), pela 10ª rodada do Estadual. O técnico do time principal, Dorival Júnior, foi o comandante.

Com o resultado, o Rubro-Negro segue líder da competição, independentemente dos resultados do final de semana. Já o time de Paranaguá parou nos 14 pontos, em sexto, podendo perder uma posição.

Três jogadores que atuaram contra os uruguaios estiveram em campo. O lateral-direito Jonathan, o meia Fernando Canesin e o atacante Marquinhos Gabriel, que entraram no segundo tempo, nos minutos finais, tiveram a liberação da Federação Paranaense de Futebol (FPF) para atuarem contra o Leão da Estradinha. Jonathan e Canesin foram substituídos.

Diante de um público baixo, o Athletico dominou a partida. Só no primeiro tempo, foram dois gols anulados. Um de Marquinhos Gabriel e outro de Pedrinho, artilheiro do campeonato. Só que ficou nítida a falta de ritmo dos atletas reservas. A maioria não havia atuado 90 minutos completos na temporada.

No segundo tempo, a entrada de Jajá acelerou o jogo pro Furacão, mas não foi o suficiente. O Rubro-Negro ainda teve mais um gol anulado por impedimento, desta vez, com o volante Christian.

Jajá entrou pra dar velocidade ao time do Athletico e participou da jogada do gol. Foto: Gabriel Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Aos 43, Lucho teve boa chance. Após o cruzamento de Vitinho, o veterano volante perdeu o gol sem goleiro.

Mas nos acréscimos, eis que saiu o gol salvador. Já aos 46, o volante Christian aproveitou rebote do goleiro, após chute de Jajá, e garantiu os três pontos e a liderança pro Furacão.

Lucho González foi o capitão do time reserva do Athletico na Arena. Foto: Gabriel Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Athletico 1×0 Rio Branco

1ª fase – 10ª rodada

Athletico: Léo; Jonathan (Khellven), Zé Ivaldo, Lucas Halter e Abner; Lucho, Christian e Canesin (Jajá); Marquinhos Gabriel, Vitinho e Pedrinho (Vinicius Mingotti). Técnico: Dorival Júnior

Rio Branco: Dalton, Lito, Salazar, Thurran e Higor; Arroyo, Kaio Wilker e Douglas (Pedro Botelho); Filipe Nunes (Felipe Santos); Romão (Bruno Andrade) e Vinícius Balotelli. Técnico: Tcheco

Gol: Christian, 46 do 2º

Cartões amarelos: Fernando Canesin e Zé Ivaldo (CAP); Arroyo (RBC)

Local: Arena da Baixada

Público total: 5.840.

Renda: R$ 121.440,00

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Alexsandro Eusébio da Silva e Luis Henrique Campanhoni Amadori