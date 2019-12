O Athletico anunciou nesta segunda-feira (23) o meia Fernando Canesin, de 27 anos, primeiro reforço para a temporada 2020. O jogador, natural de Ribeirão Preto, passou toda a carreira na Bélgica e assinou contrato até dezembro de 2021.

Em 2009, ainda aos 18 anos, transferiu-se do Olé Brasil para o Anderlecht. Depois, foi negociado com o KV Oostende, clube pelo qual fez 152 partidas e jogava desde 2013. No total, foram 286 jogos na Europa, com 26 gols e 57 assistências.

“Foram dez anos e muita experiência. Foi um país que me recebeu muito bem com passagens por dois grandes clubes. Agora volto para o Brasil para jogar em outro um grande clube”, disse Canesin, ao site oficial do Furacão.

Além de jogar centralizado, o atleta também pode atuar pelas pontas. A velocidade e o drible fácil são suas principais características.

“Gosto de fazer a transição da defesa para o ataque com velocidade. Na Bélgica, eu joguei muito pela direita, mas sempre gostei de jogar centralizado também. Aqui, a posição que o treinador decidir vou procurar fazer o melhor”, ressaltou ele.

A tendência é que mais jogadores sejam anunciados nos próximos dias. Antes de confirmar Canesin, o Athletico fez uma postagem no Twitter com bandeiras do Brasil, da Argentina, da Bélgica, da Espanha, do Equador, do Uruguai e da Inglaterra, além de pontos de interrogação. Na sequência, deu um ‘check’ na bandeira belga, justamente de onde veio Canezin.

