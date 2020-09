O Athletico anunciou, na tarde desta terça-feira (22), um novo patrocinador. Pela terceira vez, a Philco irá estampar seu nome nas costas da camisa do clube. A estreia será no duelo contra o Colo-Colo, do Chile, nesta quarta-feira (23), às 19h15, na Arena da Baixada, pela quarta rodada da Libertadores.

publicidade

Esta será a terceira fez que a marca de produtos eletrônicos será estampada na camisa do Furacão. A última vez foi em 2018, na conquista da Copa Sul-Americana.

“O Athletico vem de grandes conquistas recentes, como a Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019, que nos garantiu na Libertadores desse ano. Mas o mais importante para nós é oferecer aos nossos patrocinadores e parceiros como a Philco a oportunidade de estar junto ao único clube realmente ousado e inovador”, afirmou Mauro Holzmann, diretor comercial e relações institucionais do clube, em entrevista ao site oficial atleticano.

A Philco é a nossa mais nova patrocinadora e estampará a marca nas costas da camisa até o final de 2021!



🌪️ Marca da Philco será exibida no uniforme a partir do jogo desta quarta-feira, contra o Colo-Colo.



Leia mais 👉 https://t.co/TsXriTzvm3#SempreMaisFuracão #Philco pic.twitter.com/RTU5QXsiel — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 22, 2020

Além da exibição da marca no uniforme, a Philco também estará presente no painel de LED do Athletico no Campeonato Brasileiro, ao redor do gramado.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico reforça lobby por Lei do Mandante no Congresso

+ Athletico atinge 60 jogos pela Libertadores. Relembre os mais marcantes

+ Léo Cittadini volta aos treinos e pode ser opção no Athletico

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?