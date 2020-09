O Athletico pode ter o meio-campo Léo Cittadini como opção para o jogo contra o Colo-Colo, do Chile, nesta quarta-feira (23), às 19h15, na Arena da Baixada, pela quarta rodada da Libertadores.

O jogador havia desfalcado o Furacão nas últimas duas partidas da equipe por conta de uma entorse no tornozelo. O meia apareceu nas imagens dos últimos treinos divulgadas pelo clube.

Outro atleta que fica à disposição do técnico Eduardo Barros é o zagueiro Thiago Heleno, que não enfrentou o Jorge Wilstermann, na Bolívia, por conta de problemas com a altitude.

Fica a dúvida apenas se o meia-atacante Nikão voltará a ficar à disposição, já que se recupera também de uma entorse no tornozelo. O duelo desta quarta-feira vale a liderança isolada do grupo C, já que as duas equipes estão com seis pontos.

