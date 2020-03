O Athletico chegou a um acerto com o Santos para adquirir 50% dos direitos econômicos do zagueiro Felipe Aguilar. O colombiano de 27 anos estava na mira do Furacão desde o final do ano passado. A informação é do site Globoesporte.com

Os valores da negociação não foram confirmados, mas informações anteriores diziam que o Rubro-Negro pagaria R$ 10 milhões pelo jogador. Se isso se confirmar, será a maior compra da história do clube e do futebol paranaense.

No ano passado, o clube desembolsou a mesma quantia pelo lateral-esquerdo Abner Vinícius, da Ponte Preta.

Indicado pelo técnico Dorival Júnior, Aguilar é considerado uma peça importante para o Athletico após a saída de Léo Pereira para o Flamengo no começo do ano.

Além disso, existem muitas especulações sobre a saída do também zagueiro Robson Bambu para o futebol francês, o que aumentaria ainda mais a necessidade de um novo jogador para a posição.

