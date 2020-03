O Athletico anunciou uma plataforma própria para transmissão de jogos via streaming (pela internet), exclusivamente para sócios. Serão 30 jogos transmitidos por ano no “Furacão Play”, segundo o clube.

O primeiro jogo transmitido na plataforma digital foi o clássico Atletiba, em que o Coritiba venceu por 4×0 o time de aspirantes do Rubro-Negro, no último domingo (15), pela primeira fase do Estadual. Entenda como irá funcionar o Furacão Play.

Quais jogos serão transmitidos?

Todos os jogos do Athletico na fase final do Estadual, seguindo um acerto com a DAZN e os demais times. O clube está classificado para as quartas de final. O Paranaense está suspenso, por causa do coronavírus, ainda sem previsão de retorno.

O Furacão pretende transmitir ainda mais 14 jogos do Brasileirão. Segundo acordo com a Turner, os clubes podem transmitir os jogos em que os dois clubes têm o acordo com a emissora para a tevê fechada. Portanto, os sócios do Athletico terão direito às seguintes partidas do Brasileirão:

1ª rodada: Fortaleza x Athletico

3ª rodada: Santos x Athletico

4ª rodada: Athletico x Palmeiras

10ª rodada: Athletico x Coritiba

12ª rodada: Athletico x Bahia

14ª rodada: Athletico x Ceará

15ª rodada: Internacional x Athletico

20ª rodada: Athletico x Fortaleza

22ª rodada: Athletico x Santos

23ª rodada: Palmeiras x Athletico

29ª rodada: Coritiba x Athletico

31ª rodada: Bahia x Athletico

33ª rodada: Ceará x Athletico

34ª rodada: Athletico x Internacional

Por que o Athletico pode transmitir os outros jogos?

Por questões contratuais. Segundo apurou a reportagem, existe uma cláusula no contrato dos clubes da Série A com a Turner que permite a transmissão destes jogos em uma plataforma própria e exclusiva para os sócios.

Portanto, o Atheltico só pode transmitir em sua plataforma os jogos contra os adversários que também tem contrato com a Turner (Coritiba, Santos, Palmeiras, Fortaleza, Ceará, Bahia e Internacional).

As demais partidas não poderão ser transmitidas. De acordo com a Lei Pelé, os jogos só podem ser veiculados na televisão se as duas equipes concordarem com a transmissão. As demais equipes do Brasileirão têm contratos com a Globo.

Como funciona a assinatura do Furacão Play?

Segundo o clube, o serviço está disponível apenas para os sócios (que tem planos à partir de R$ 150 por mês). Os dependentes de sócios também podem ter acesso.

Onde o Furacão Play está disponível?

No site furacaoplay.com e no aplicativo para IOS e Android. O clube promete em breve disponibilizar um aplicativo para Smart TVs das marcas Samsung e LG.

