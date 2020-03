Em busca de reposição para a saída do volante Bruno Guimarães, negociado com o Lyon, da França, em janeiro, o Athletico fez uma proposta pelo meio-campo Eric Ramires, que pertence ao Bahia. A informação foi publicada pelo jornal Correio.

De acordo com a publicação, o Furacão ofereceu 2 milhões de euros pelo atleta de 19 anos, cerca de R$ 10,5 milhões. A quantia, considerada baixa, foi prontamente recusada pela diretoria do Tricolor de Aço.

Ramires está empresado ao Basel, da Suíça, até 30 de junho. O time estrangeiro tem opção de compra por 6 milhões de euros – a cláusula de compra obrigatória pelo mesmo valor não será ativada já que o jogador só fez duas partidas das 23 necessárias.

Revelado pelas categorias de base do Bahia, Ramires chamou a atenção logo em seu primeiro ano como profissional, em 2018. Ele chegou a ser observado por olheiros do Arsenal, da Inglaterra. No ano seguinte, o meia ganhou a camisa 10 do time baiano e foi convocado pela seleção brasileira sub-20. Sondado por Flamengo e Palmeiras, acabou mesmo emprestado para o Basel.

