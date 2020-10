O atacante Renato Kayzer definiu como incompetência do Athletico a derrota para o Corinthians por 1×0, na última quarta-feira (14). Com um a mais, o Furacão teve diversas chances na segunda etapa para vencer o jogo, mas parou na falta de pontaria e em uma noite iluminada do goleiro Walter.

“Incompetência, falo por chances minhas também. Na verdade, quando tivemos a oportunidade, não conseguimos ganhar e matar o jogo. Mas agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo”, disse Kayzer, em entrevista à TV Globo.

O setor ofensivo é um dos maiores problemas do time em 2020. No Brasileirão, a equipe tem o pior ataque, com apenas 11 gols marcados em 15 jogos, e diversas trocas para tentar melhorar o setor.

“Esse é um questionamento diário nosso (a falta de gols). Estamos incomodados com essa questão, buscando alternativas dentro do elenco, para que a gente transforme as chances que temos criado em gols”, falou o técnico Eduardo Barros, em entrevista coletiva.

