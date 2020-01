O Arsenal, da Inglaterra, antecipou a intenção de contar com o volante Bruno Guimarães e pode fazer uma proposta nessa janela de transferência para o Athletico. A informação é do Goal.com e foi confirmada pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

A reportagem apurou que as diretorias dos clubes já conversam sobre o jogador de 22 anos desde a semana passada, mas ainda não existe uma proposta oficial do time inglês, que estuda uma composição. O encerramento da janela inglesa é no dia 31 de janeiro.

Vale lembrar que o presidente Mario Celso Petraglia, em entrevista ao jornal O Jogo, de Portugal, admitiu o interesse dos Gunners, mas disse que uma oferta só viria no meio do ano. A entrada do Arsenal na disputa pelo meio-campista se deu pela demora no acerto do Furacão com o Benfica, ainda favorito na disputa.

O clube português foi o único a fazer propostas oficiais pelo atleta e, depois de contra-propostas, aceitou o pagamento de 25 milhões de euros (R$ 166,3 milhões). O Athletico, contudo, faz jogo duro no percentual dos direitos econômicos.

O time brasileiro quer essa quantia e 20% a 30% para uma eventual transferência do jogador dentro do mercado europeu, enquanto o Benfica prefere a totalidade. Falta chegar a esse denominador comum. O Audax, que tem 30% do atleta, deixou toda a negociação a cargo de Petraglia.

Bruno Guimarães, inclusive, já aceitou os termos propostos pelo time português e espera o acerto entre as diretorias, enquanto treina em Teresópolis, no Rio de Janeiro, com a seleção para o pré-olímpico, que será disputado na Colômbia.

O volante e seu estafe aprovam a nova postura mais ambiciosa do Benfica, que está investindo no elenco – o alemão Weigl, do Borussia Dortmund, foi comprado por 20 milhões de euros e já até estreou. A janela portuguesa se encerra no dia 2 de fevereiro.

