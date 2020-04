Apesar de algumas dificuldades, os anos 90 podem ser lembrados com carinho pelo torcedor do Athletico. O Furacão voltou para a elite do futebol brasileiro em 1995, campeão da Segunda Divisão, inaugurou a Arena da Baixada em 1999 e fez boas campanhas a nível nacional.

