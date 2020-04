Em carta publicada no site oficial do Athletico, Mario Celso Petraglia, presidente do clube, exaltou a perícia judicial que avaliou a condução da obra da Arena da Baixada para a Copa do Mundo de 2014. Para o cartola, presidente do clube, o documento “Enterrou para sempre toda e qualquer dúvida sobre a lisura na construção da Arena.”

Recluso desde que tratou de problemas de saúde, Petraglia finalizou o texto: “Agora é a hora de resolver este assunto de uma vez por todas. O Athletico está pronto, como sempre esteve, para pagar a sua parte no acordo com Estado e Município. E virar a página”.

A obra de adequação da Arena da Baixada para a Copa do Mundo de 2014 teve valor final de R$ 397.056.191,35, de acordo com laudo pericial da Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicado nesta quinta-feira (9).

O parecer, resultado da antecipação de produção de provas pedida pelo Athletico – deferida ainda em 2018 pela 4.ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba –, também diz que as duas primeiras estimativas de orçamento da reforma não eram realistas.

A reformulação do estádio atleticano foi viabilizada em parceria formada pelo clube, a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná. Após quase seis anos da realização do Mundial, o pagamento da obra ainda está em discussão na Justiça.

Na quinta-feira, a Gazeta do Povo publicou em primeira mão o resultado da avaliação feita pela FGV. Leia a matéria com todos os detalhes sobre o assunto.

Leia a íntegra:

A fé é a razão da esperança.

​Na vida, não há nada pior do que lutar contra desconfianças e insinuações. É o que eu tenho feito desde o início da obra da nova Arena. Não foi nada fácil, mas o Athletico, enfim, enterrou para sempre toda e qualquer dúvida sobre a lisura na construção da Arena.

Uma perícia judicial da Fundação Getúlio Vargas deu razão ao Athletico em tudo que era relevante. A FGV foi nomeada pelo Juiz da quarta vara da fazenda de Curitiba, em uma ação judicial que envolve, além do Athletico, a Fomento, o Município e o Estado. É uma prova definitiva.

​Não adiantava eu mostrar que a Arena tinha sido o estádio mais barato do Brasil por metro quadrado. Agora a pericial judicial da FGV confirmou, mostrando que o Maracanã, por exemplo, custou três vezes mais por metro quadrado do que a Arena.

​Eu insistia que Arena era o único estádio que tinha ficado fora do cartel das empreiteiras da Lava Jato. E por isso não tinha havido sobrepreço, mas muita gente teimava em insinuar. Agora a perícia da FGV afirmou que não encontrou nenhum sobrepreço e que “os valores unitários considerados nos orçamentos se encontram compatíveis com os preços referenciais de mercado”. A perícia judicial calou os maldosos.

​Cansei de explicar que a diferença entre a estimativa inicial e o custo final tinha dois motivos claros. Os projetos iniciais não eram realistas e o aumento efetivo do custo seu deu por novas exigências da FIFA. A perícia judicial admitiu que as estimativas iniciais “não eramrealistas”. E concluiu: “o aumento dos custos não é atribuível ao Athletico”. Ainda mais: “O principal elemento que ocasionou o aumento do custo efetivo da reforma do Estádio foi a alteração do projeto relativa ao aumento da capacidade de público do estádio”, entre outras novas exigência da FIFA.

​Aos que reclamavam do atraso da obra, eu respondia que a culpa estava no atraso da liberação do financiamento. A FGV reconheceu que o fluxo de liberação das parcelas impôs “redução do ritmo das obras” e também provocou aumento de custos. Fim das desconfianças sobre a nossa competência em construir um estádio em tempo recorde. Foram dois anos de uma perícia judicial, realizada pela mais séria entidade do país – a Fundação Getúlio Vargas –, analisando dezenas de milhares de documento.

Foi o Juiz quem nomeou a FGV. A conclusão da perícia é uma derrota definitiva das desconfianças e insinuações.Fizemos o melhor e o mais barato estádio do Brasil. E sem estádio, não teria Copa em Curitiba e os dois bilhões de investimentos federais para o Paraná.

Agora é a hora de resolver este assunto de uma vez por todas. O Athletico está pronto, como sempre esteve, para pagar a sua parte no acordo com Estado e Município.E virar a página.

​Nunca perdi a fé que tudo seria esclarecido. Era o que movia minha esperança. Valeu a luta.

Mario Celso Petraglia

Club Athletico Paranaense

