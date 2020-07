O decreto do Governo do Paraná, publicado na última terça-feira (30), não fez efeito nenhum nos trabalhos de Athletico e Coritiba. Os clubes seguiram com os treinamentos presenciais em seus respectivos centro de treinamentos nesta quarta-feira (1º).

A dupla Atletiba alega que as medidas restritivas impostas pelo Estado não são válidas para os clubes profissionais de futebol – apenas sendo válidas para os clubes esportivos em geral.

Na última semana, o Athletico havia deixado de treinar no CT do Caju por conta das proibições feitas pela Prefeitura de Curitiba. No fim de semana, os funcionários do clube foram submetidos a novos testes contra o coronavírus, que acabaram detectando oito casos positivos – cinco atletas e três membros da comissão técnica. Estes profissionais estão em isolamento e não treinaram com os demais nesta semana.

Já o Coritiba realiza seus trabalhos, também com os devidos protocolos de segurança, no CT da Graciosa, em Colombo. O clube informou que fechou apenas suas lojas oficiais e a Central de Sócios.

