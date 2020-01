Athletico e Coritiba estão ajustando a transmissão em canais próprios pela internet de suas partidas pelo Paranaense 2020. Os clubes entraram em acordo com o DAZN, plataforma de streaming por assinatura que fará a veiculação do Estadual 2020.

A possibilidade foi aberta em negociação do Rubro-Negro com o grupo que adquiriu os direitos do Paranaense para a atual temporada. Tanto o Furacão, quanto o Coxa, poderão também faturar com a venda de publicidade.

Os formatos ainda sendo decididos pela dupla Atletiba. Tais como narradores, reportagem, comentaristas, bem como qual a plataforma que será utilizada para a veiculação das partidas, se via Youtube, Facebook etc.

Os demais clubes ainda não se manifestaram se também farão suas transmissões próprias. O acordo com o DAZN prevê a alternativa.

O Athletico larga no Estadual contra o União, sábado (18), às 16 horas, no Estádio Anilado, Francisco Beltrão. O Coritiba, por sua vez, encara FC Cascavel no domingo (19), às 16 horas, no Couto Pereira.

