O secretario de Saúde do Paraná, Beto Preto, liberou nesta sexta-feira (19) os treinamentos para clubes profissionais de futebol no Estado. Entretanto, por conta de um decreto da Prefeitura de Curitiba, a capital é a única que segue sem as liberações.

Com isso, o Athletico segue proibido de retornar aos trabalhos no CT do Caju. Apesar disso, o Furacão realizou treinos durante esta semana, contrariando o decreto municipal.

Já o Coritiba, que treina em Colombo, e o Paraná, que faz os seus trabalhos em Quatro Barras, estão liberados para continuarem suas atividades presenciais com os devidos protocolos de segurança.

Uma nova avaliação será feita pela Secretaria de Saúde do Paraná na próxima semana para saber se as atividades seguirão sendo realizadas.

