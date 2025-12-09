Árbitro curitibano é eleito melhor assistente do Brasileirão 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O árbitro assistente Bruno Boschilia, servidor da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) de Curitiba, foi eleito o melhor árbitro assistente do Campeonato Brasileiro 2025. O reconhecimento foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante o Prêmio Brasileirão 2025, realizado na segunda-feira (8/12).

A cerimônia de premiação reuniu atletas, técnicos, árbitros e profissionais que se destacaram na Série A do Campeonato Brasileiro. Além de Boschilia, foram premiados Rafael da Silva Alves como assistente do ano, Rodrigo José Pereira de Lima como melhor árbitro, Caio Max Augusto Vieira como melhor VAR e Helen Araujo na categoria AVAR.

Trajetória do curitibano na arbitragem

Boschilia atua como servidor público municipal desde 2007, exercendo a função de orientador na Smelj. Paralelamente, construiu uma carreira de destaque na arbitragem. Integra o quadro da Federação Paranaense de Futebol desde 2002, da CBF desde 2008 e da FIFA e Conmebol desde 2014.

O árbitro curitibano participou de importantes competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar, Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025 nos Estados Unidos, Copas América 2016 e 2024, além de jogos de eliminatórias para Copas do Mundo e Libertadores da América.