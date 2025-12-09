Universidades estaduais do Paraná divulgam resultados dos vestibulares 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) anunciou nesta terça-feira (9) o resultado da 1ª convocação do Vestibular 2026, oferecendo 2.019 vagas em 53 cursos de graduação. A lista de aprovados está disponível no site da instituição. As sete universidades estaduais do Paraná, incluindo a UEL, ofertam anualmente 19 mil vagas em 440 cursos de graduação presencial, atendendo a 62 mil estudantes matriculados.

As provas dos vestibulares foram realizadas entre outubro e dezembro de 2025, com cada instituição seguindo seu próprio cronograma. A UEL aplicou as provas em 26 e 27 de outubro, iniciando as matrículas dos aprovados em 1ª chamada no mesmo dia da divulgação do resultado, com prazo até 9 de janeiro de 2026.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgará seu resultado em 19 de dezembro, enquanto a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) realizará suas provas em 14 de dezembro, com resultado previsto para 6 de janeiro de 2026. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) anunciará os aprovados em 16 de janeiro de 2026.

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) já divulgou seu resultado em 19 de novembro, com pré-matrículas programadas para janeiro de 2026. A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) publicou o resultado em 2 de dezembro, com matrículas iniciando em 10 de dezembro. Por fim, a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgará o resultado em 14 de janeiro, com matrículas nos dias 15 e 16 do mesmo mês.

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e procedimentos específicos de cada instituição para garantir sua vaga. As informações detalhadas sobre matrículas e documentação necessária estão disponíveis nos sites oficiais das universidades.