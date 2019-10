Após ser adiado neste sábado, o treino classificatório da etapa da Austrália da MotoGP foi realizado na manhã deste domingo, pelo horário local (noite deste sábado, pelo horário de Brasília). E o espanhol Maverick Viñales faturou a pole position em Phillip Island, a poucas horas da largada da corrida.

O treino estava marcado para este sábado, pelo horário local. Mas a organização decidiu cancelar todas as atividades do dia depois que o forte vento atrapalhou os pilotos na pista. O tempo instável não alterou o horário da corrida, que permanece agendada para 1 hora (de Brasília) do domingo, ou 15h local.

Com a retomada da sessão classificatória, Viñales cravou a melhor volta do treino, com 1min28s492. Encerrou, assim, o domínio do compatriota Marc Márquez, que largara da primeira posição nos últimos cinco anos na etapa australiana. Campeão antecipado da temporada, o piloto da Honda sairá do terceiro posto, com o tempo de 1min29s216.

Entre os dois espanhóis sairá o francês Fabio Quartararo. Uma das surpresas da temporada, o piloto da Yamaha SRT anotou a marca de 1min29s043. Ele será seguido de perto pelo multicampeão Valentino Rossi. O italiano da Yamaha vai sair do quarto posto, após registrar o tempo de 1min29s243. Seu compatriota Danilo Petrucci, da Ducati, será o quinto colocado, com 1min29s339.

O Top 10 do grid de largada terá também o britânico Cal Crutchlow (LCR Honda), o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), o italiano Andrea Iannone (Aprilia), o local Jack Miller (Pramac) e o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

A etapa australiana é a antepenúltima da temporada 2019 da MotoGP. Em novembro, as duas últimas corridas serão disputadas nos dias 3 e 17 em Sepang, na Malásia, e em Valência, na Espanha.