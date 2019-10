Ex-capitão da seleção alemã, Bastian Schweinsteiger anunciou nesta terça-feira a sua aposentadoria do futebol, encerrando uma carreira profissional de 18 anos. O meio-campista, de 35 anos, disputou 121 partidas pela Alemanha entre 2004 e 2016, com 24 gols marcados, e estava na equipe que conquistou o título da Copa do Mundo de 2014.

Ele também participou das edições de 2006 e 2010 da Copa, se aposentando da seleção na sequência da Eurocopa de 2016. Em times, Schweinsteiger atuou por Bayern de Munique e Manchester United na sua carreira, sendo que estava no Chicago Fire desde 2017.

Pelo clube alemão, onde atuou entre 2002 e 2015, faturou o título da Liga dos Campeões da Europa em 2013. Nesse período, conquistou oito títulos do campeonato nacional e sete vezes a Copa da Alemanha, além de um Mundial de Clubes.

Esse êxito não se repetiria no Manchester, onde Schweinsteiger sofreu com lesões, embora tenha vencido a Copa da Inglaterra em 2016 e a Copa da Liga Inglesa em 2017, antes de se transferir aos Estados Unidos.

“Dizer adeus como jogador me faz me sentir um pouco nostálgico, mas estou ansioso pelos desafios emocionantes que me aguardam em breve, Continuarei fiel ao futebol”, escreveu Schweinsteiger, que é casado com a ex-tenista sérvia Ana Ivanovic, em seu perfil no Twitter.

O anúncio de Schweinsteiger se dá após o Chicago Fire não conseguir a classificação aos playoffs da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. “Queridos fãs, chegou a hora, vou terminar minha carreira ao fim desta temporada. Gostaria de agradecer a vocês e aos meus times Bayern, Manchester United, Chicago Fire e seleção alemã. Vocês tornaram esse período inacreditável para mim”, acrescentou.