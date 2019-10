Acompanhe aqui na Tribuna do Paraná mais uma convocação da seleção brasileira, a partir das 11h desta sexta-feira (25). Assim como na chamada anterior, serão convocados os atletas da seleção principal, comandada por Tite, e da olímpica, treinada por André Jardine. As listas são para os amistosos da data Fifa de novembro.

+ HISTÓRICO! Carneiro Neto fala da carreira em entrevista ao podcast De Letra!

A seleção brasileira terá dois amistosos no Oriente Médio. No dia 15, o Brasil enfrenta a Argentina em Riad, na Arábia Saudita. E no dia 19 encara a Coreia do Sul em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Já o time olímpico terá o Torneio de Tenerife, na Espanha. Lá, o Brasil terá Argentina, Chile e Estados Unidos como adversários.

Assista AO VIVO: