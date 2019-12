Anunciado pelo Fluminense na quarta-feira, o técnico Odair Hellmann falou como treinador da equipe carioca pela primeira vez nesta quinta, em comunicado oficial. E deu um recado à torcida, ao se apresentar como “guerreiro a dirigir” o time na próxima temporada, em referência ao apelido “Time de Guerreiros” que o clube ganhou após escapar do rebaixamento no Brasileirão de 2009.

“À torcida tricolor, minha saudação e o desejo de que estejamos juntos ao longo do próximo ano. Tenham certeza de que serei mais um guerreiro a dirigir, com amor e disciplina, uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro. Lutaremos juntos! Vamos, Fluzão!”, declarou o treinador.

Odair assinou contrato de um ano com o clube carioca – e chegará junto de seu auxiliar técnico Maurício Dulac. “É com imenso orgulho que recebo e aceito o convite e o desafio de comandar o Fluminense na temporada 2020. Pessoalmente, uma oportunidade especial de voltar ao clube em que vivi grandes momentos como atleta de futebol e pelo qual sempre mantive grande carinho.”

Ao aceitar a proposta da diretoria do Flu, Odair acertou seu retorno ao time após 20 anos. Como jogador, ele teve uma passagem pelo time em 1999, por empréstimo, quando pertencia ao Internacional.

“Profissionalmente, espero que, 20 anos depois, possa ajudar outra vez na conquista dos objetivos traçados. A partir de agora, em conjunto com a diretoria, comissão e jogadores, dedicação total ao projeto de trabalho apresentado”, declarou.