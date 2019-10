O volante Alison, que foi titular do Santos na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, sofrida na noite do último sábado, na Vila Belmiro, admitiu nesta segunda-feira que ele e o time se sentem incomodados com a fase instável vivida pela equipe alvinegra, que na rodada anterior do Campeonato Brasileiro já havia sido batida por 1 a 0 pelo Flamengo, no Maracanã.

Antes disso, o time empatou por 1 a 1 com os reservas do Athletico-PR, na Vila, em resultado também decepcionante após um importante triunfo sobre a Chapecoense em Santa Catarina.

“A gente está muito incomodado com a situação, com essa sequência de resultados negativos que a gente vem tendo. É óbvio que essa oscilação acaba sendo normal no campeonato tão disputado e tão difícil. A gente tem o pensamento de ser campeão, de se manter no topo da tabela, tem de evitar o máximo essa oscilação e essa sequência de resultados negativos. Queremos sair logo dessa situação”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

E agora Alison projeta uma reação santista na partida desta quinta-feira, às 20 horas, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. E o fato de o rival estar hoje na zona de rebaixamento não ilude o atleta, que prevê mais um duelo complicado para o seu time.

“Não dá para gente escolher com quem vai jogar. Todos os jogos são difíceis, estamos em um momento do campeonato no qual vai ter time lutando para entrar no G4, time lutando para brigar pelo título, time que quer sair da zona da degola. Estamos em uma parte na qual todas equipes buscam um objetivo”, destacou.

TREINO – Nesta segunda-feira à tarde, o elenco comandado pelo técnico Jorge Sampaoli treinou no CT Rei Pelé, onde, como de costume, o trabalho foi fechado à imprensa. Mas, no curto período inicial aberto aos jornalistas, foi possível perceber que o meia Evandro, em fase de transição após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda sofrida no duelo diante do Athletico-PR, não treinou junto com o resto do grupo de atletas no campo.

Sob a supervisão de fisiologistas do Santos, ele fez um trabalho físico e espera poder voltar ao time neste jogo diante do Fluminense. O meio-campista tinha a expectativa de retornar contra os gremistas, mas acabou não atuando neste duelo no qual o clube abriu de maneira muito ruim a sua campanha no segundo turno do Brasileirão.

Contra a equipe carioca, o time santista poderá contar com Gustavo Henrique, que cumpriu suspensão no último sábado e volta a ficar à disposição. A equipe alvinegra ocupa a terceira posição do Brasileirão, com 37 pontos, agora oito atrás do líder Flamengo e a cinco de distância do Palmeiras, segundo colocado. Por isso, uma vitória no Maracanã é vista como fundamental para o clube voltar à luta pelo título.