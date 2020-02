Ainda à procura de reforços para a sequência do Campeonato Paulista, o Guarani monitora a situação de Juninho Piauiense, atacante do Sport. O time campineiro fez contato com a diretoria do clube pernambucano na última semana para tentar viabilizar a contratação por empréstimo.

“Recebemos, sim, contato do Guarani nos últimos dias pelo Juninho. Por política de transferência do clube, não posso revelar mais detalhes do negócio”, declarou Nelo Campos, diretor de futebol do time pernambucano.

Formado nas categorias de base do clube de Recife, Juninho soma curta passagem pelo Ceará, mas acumula histórico de polêmica fora dos gramados, incluindo briga em casa noturna e agressão à ex-noiva.

Na atual temporada, o atleta disputou quatro jogos com a camisa do Sport no Campeonato Pernambucano – sendo três como titular – e marcou um gol, no empate diante do Vitória das Tabocas.

“Temos até uma situação bem encaminhada. Não de um meia, mas sim de um atacante. Surgiu uma boa oportunidade no mercado. Situação de eu conhecer o pessoal também, o Michel e as coisas estão caminhando para isso. Vamos ver se a gente consegue resolver”, projetou o técnico Thiago Carpini, em entrevista coletiva na última quinta-feira.

O Guarani, como de praxe, não se pronuncia oficialmente sobre o assunto, mas não esconde de ninguém a intenção de contratar um jogador com perfil técnico semelhante ao de Piauiense, que soma nove gols marcados em 70 jogos de 2016 para cá.